L’Union intraitable contre le Real

L’Union a vu quatre joueurs différents toucher la cible, samedi soir à Philadelphie, pour l’emporter par la marque de 4-1 sur le Real Salt Lake.

Les favoris de la foule ont dicté l’allure de la rencontre dès la première demie. Marcus Epps a secoué les cordages à la 21e minute tandis que Borek Dockal doublait l’avance des siens 13 minutes plus tard.

Les visiteurs ont réduit l’écart grâce à Dami Kreilach à la 65e minute, mais l’Union a répliqué avec deux buts sans riposte.

Ilsinho (74e) et Keegan Rosenberry (81e) ont placé le ballon derrière le gardien Nick Rimando, qui a réussi un total de six arrêts.

En plus d’avoir marqué un but, Epps et Dockal ont récolté deux passes décisives.

Devant la cage de l’Union, Andre Blake a bloqué cinq ballons.