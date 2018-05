Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 18 mai 2018.

Résultats

Winnipeg 2 – VEGAS 3 (VGK mène la série 3-1)

Smith joue les héros

Reilly Smith (1B, 1A) a marqué le but vainqueur avec 6:58 à faire en troisième période alors que les Golden Knights ont remporté la quatrième partie de la série face aux Jets et ne sont plus qu’à une victoire de la finale de la Coupe Stanley.

Jonathan Marchessault (1A) a porté à six sa séquence de matchs avec au moins un point. Il a maintenant 18 points lors des actuelles séries. Il égale un record de la LNH pour le plus de points pour un joueur d’une équipe à ses premières séries éliminatoires.

Marc-André Fleury (35 arrêts) a porté sa fiche à 11-3 lors des actuelles séries, avec une moyenne de buts alloués de 1,72 et un taux d’efficacité de ,945. Il a obtenu la 73e victoire de sa carrière et n’est plus qu’à un gain de Chris Osgood (74), au huitième rang de l’histoire de la LNH.

À une victoire de la finale

Les Golden Knights sont ainsi à une victoire de la finale de la Coupe Stanley. Seulement deux équipes d’expansion ont réussi pareil exploit : les Arenas de Toronto (1918) et les Blues de St. Louis (1968).

Les Arenas ont remporté la finale de la LNH lors de sa saison inaugurale contre les Canadiens de Montréal. Puis, ils ont remporté la coupe Stanley en défaisant les Millionaires de Vancouver, champions de l’Association de hockey de la côte pacifique.

De leur côté, les Blues avaient défait les Flyers et les North Stars, en route vers la finale.

En plus des Arenas et des Blues, seulement trois autres formations ont atteint la finale à leur première participation aux séries : Maroons de Montréal (1926), Bruins de Boston (1927) et Panthers de la Floride (1996).

Ça continue

William Karlsson a marqué le premier but du match après 2:25 de jeu. C’est la quatrième que les Knights marquent dans les cinq premières minutes du match lors des actuelles séries. Ils ont une fiche de 4-0 en pareille circonstance.

Après que les Jets eurent égalé la marque 1-1, les Golden Knights ont repris l’avantage 43 secondes plus tard. C’est la quatrième fois de la série que la formation du Nevada répond à un but des Jets en l’espace de deux minutes et la troisième fois en l’espace d’une minute.

