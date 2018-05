Les Red Sox font fi de la pluie

Andrew Benintendi a produit trois points dans la victoire de 6-3 des Red Sox face aux Orioles de Baltimore, samedi soir, à Boston.

Pour sa part, Mookie Betts est redevenu le meneur du baseball majeur au chapitre des circuits en réussissant son 15e de la campagne. Au passage, il a permis à Sandy Leon de croiser le marbre, et aux Red Sox d’ajouter deux points au tableau indicateur.

Rafael Devers a également frappé la longue balle pour les favoris de la foule.

Chez les Orioles, Pedro Alvares a réussi un circuit de deux points tandis que Jonathan Schoop a produit un point à l’aide d’un ballon-sacrifice.

La victoire est allée au dossier de Rick Porcello (6-1) qui a alloué trois points, six coups sûrs et trois buts sur balles en six manches de travail. Il a aussi réussi neuf retraits sur des prises. Craig Kimbrel a obtenu son 13e sauvetage de la saison.

Dylan Bundy (2-6) a encaissé le revers après avoir concédé quatre points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.