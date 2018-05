Les Dodgers l’emportent sur les Nationals

Max Muncy a produit deux points dans la victoire de 4-1 des Dodgers de Los Angeles contre les Nationals, dans le premier match d’un programme-double disputé samedi, à Washington.

Muncy a poussé Yasmani Grandal au marbre à l’aide d’un double en sixième manche. Il est revenu à la charge en huitième avec un ballon-sacrifice qui a permis à Justin Turner de marquer.

Grandal et Cody Bellinger ont produit les autres points des Dodgers.

Pour sa part, Bryce Harper a généré l’unique point des Nationals avec un simple, qui a permis à Wilmer Difo de croiser la plaque.

Ross Stripling (1-1) a obtenu la victoire. En six manches de travail, il a alloué un point et quatre coups sûrs en plus de retirer neuf frappeurs au bâton. Kenley Jansen a assuré son septième sauvetage de la saison.

Tanner Roark (2-4) a encaissé le revers après avoir accordé trois points et six coups sûrs en sept manches.