Les Cubs et les Reds divisent le programme double

Un but sur balles avec les buts remplis a permis aux Reds de remporter le premier duel d’un programme double, présenté samedi à Cincinnati, par la marque de 5-4 en 11e manche, mais les Cubs de Chicago l’ont facilement remporté 10-0 dans le deuxième.

Dans la première rencontre, Billy Hamilton a donné la victoire aux Reds 5-4 en 11e manche soutirant un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

Justin Wilson (1-1) n’a retiré personne lors de cette 11e manche. Il a octroyé deux buts sur balles et un coup sûr avant d’offrir le triomphe aux favoris de la foule en allouant un point en marchant.

Ian Happ, le voltigeur des Cubs, a raté le carrousel par un simple. Il a réussi un double, un triple et un circuit en plus de recevoir une passe gratuite. Il a produit un point en plus d’en marquer deux. Dans une cause gagnante, Scooter Gennett et Eugenio Suarez ont chacun produit deux points.

Le gain a été ajouté à la fiche de Dylan Floro (1-0).

En septième match, les bancs des deux équipes se sont vidés. Le releveur Amir Garrett s'est montré démonstratif après avoir retiré sur des prises Javier Baez, un peu trop au goût du joueur des Cubs.

Une altercation s'en est suivie ce qui a amené les joueurs et entraîneurs des deux formations sur le terrain. Personne n'a été sanctionné par les officiels.

Un autre match après le rififi

Quelques minutes plus tard, les deux équipes sautaient de nouveau sur le terrain, cette fois, les visiteurs ont été intraitables pour les favoris de la foule.

Jose Quintana (5-3) n’a donné qu’un coup sûr et quatre buts sur balles en sept manches de travail, passant sept frappeurs dans la mitaine. Jayson Heyward a produit quatre points alors qu’Anthony Rizzo a poussé trois coéquipiers à la plaque.

Happ a réussi, en quatrième, son deuxième circuit de la journée, une autre claque en solo. Sa longue balle était la 14 000e dans l’histoire des Cubs.

La défaite a été ajoutée à la fiche de Sal Romano (2-5). Il a accordé sept points mérités, six coups sûrs et six buts sur balles en cinq manches de travail.