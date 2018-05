Les buts sur balles coulent les Cubs

Les Cubs de Chicago ont créé l’égalité à deux reprises, samedi dans le premier match d’un programme double à Cincinnati, mais Billy Hamilton a donné la victoire aux Reds 5-4 en 11e manche soutirant un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés.

Justin Wilson (1-1) n’a retiré personne lors de la 11e manche. Il a octroyé deux buts sur balles et un coup sûr avant d’offrir le triomphe aux favoris de la foule en allouant un point en marchant.

Ian Happ, le voltigeur des Cubs, a raté le carrousel par un simple. Il a réussi un double, un triple et un circuit en plus de recevoir une passe gratuite. Il a produit un point en plus d’en marquer deux.

Dans une cause gagnante, Scooter Gennett et Eugenio Suarez ont chacun produit deux points.

Le gain a été ajouté à la fiche de Dylan Floro (1-0).