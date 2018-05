Le Real s'économise avant sa finale

Le Real Madrid s'éclate puis s'économise: l'équipe de Zinédine Zidane, qui menait 2-0, a buté sur Villarreal (2-2) samedi pour la 38e et dernière journée du Championnat d'Espagne, un nul sans enjeu mais riche d'enseignements avant sa finale de Ligue des champions contre Liverpool.

Une première période étincelante a suffi à ce Real pour s'assurer de sa force collective, avec de jolis buts de Gareth Bale (11e), qui postule au onze titulaire, et de Cristiano Ronaldo (32e), en pleine forme pour son retour de blessure.

Mais à une semaine de la finale de Kiev, Madrid a dangereusement baissé d'intensité et Roger Martinez en a profité pour réduire la marque d'un tir en lucarne (71e). Puis, après une bourde de Marcelo, Samu Castillejo a égalisé (85e) en devançant le jeune gardien Luca Zidane, fils cadet de Zinédine, titulaire pour la première fois en match officiel avec le Real.

Au classement, tout était déjà plié avant cette 38e et dernière journée. Mathématiquement, le Real (3e, 76 pts) a dit adieu à la deuxième place, désormais garantie à l'Atlético Madrid (2e, 78 pts) derrière le champion Barcelone (90 pts).

Mais l'important était ailleurs: «Nous sommes prêts pour la finale et nous n'avons pas de blessés à déplorer», a résumé Zinédine Zidane. "Nous avons un peu géré notre avance en prévision de la finale. Et quand on se met à gérer, l'adversaire peut te mettre en difficulté. Ce n'est pas grave".

Première réussie pour Luca Zidane

L'équipe merengue peut désormais se tourner vers son lointain déplacement en Ukraine, où le club double champion d'Europe en titre devra rester concentré s'il veut briguer un troisième trophée d'affilée samedi prochain face à Liverpool.

Au stade de la Céramique, Zinédine Zidane a aligné une équipe susceptible d'être titulaire à Kiev avec un trio d'attaque Bale-Isco-Cristiano Ronaldo. Seule innovation: la titularisation inattendue de Luca Zidane (20 ans).

Troisième joueur de la dynastie Zidane à porter le mythique maillot merengue après son père (2001-2006) et son frère aîné Enzo (2016), Luca s'en est plutôt bien tiré. Avec un caractère déjà bien trempé: «Quand je joue, je suis Luca, pas Zidane», a tranché le jeune gardien, international des moins de 20 ans avec la France.

Il a sorti une jolie claquette sur un coup franc de Nicola Sansone (49e), a été sauvé sur sa ligne par son capitaine Sergio Ramos (67e) et n'a rien pu faire sur la frappe limpide de Roger Martinez (71e). Ensuite, sa sortie devant Castillejo était peut-être un peu hasardeuse (85e)...

A sa décharge, le Real n'a carburé qu'une soixantaine de minutes avant de baisser le pied. Comme s'il voulait se rassurer en première période, puis éviter les blessures en seconde.

Bale candidat

Dans ce scénario, Gareth Bale s'est signalé: le gaucher gallois a inscrit son 16e but de la saison en Liga avec une belle feinte de corps suivie d'un tir rasant du droit (11e). Un but qui appuie sa candidature en vue de la finale de Kiev, où il est en balance avec Karim Benzema pour une place de titulaire.

Ce dernier est entré à la place de Ronaldo (62e) mais il a gâché deux occasions nettes (66e, 74e) avant de voir sa frappe enroulée sortie par le gardien (90e+1).

«CR7», lui, a repris en douceur, deux semaines après son entorse d'une cheville. Sur le deuxième but, Marcelo lui a adressé une merveille de centre de l'extérieur du gauche que Ronaldo a expédié au fond d'une tête décroisée (32e), confirmation de sa forme retrouvée. Juste à temps pour briguer sa 5e Ligue des champions contre Liverpool, la 13e de l'histoire du Real Madrid.

Et malgré le bémol d'avoir laissé échapper la victoire samedi, l'équipe de Zidane a déjà la tête à Kiev, avec un appétit intact.