Le grand chelem de Chad Pinder fait la différence

Chad Pinder a claqué un grand chelem en huitième manche pour permettre aux Athletics d’Oakland de revenir de l’arrière et de l’emporter 5-4 contre les Blue Jays de Toronto, samedi, au Rogers Centre.

Il s’agit de la troisième victoire en trois matchs pour les A’s face aux Jays, qui s’affrontent dans une série de quatre.

Les favoris de la foule avaient pris les devants grâce à une poussée de quatre points en cinquième manche. Gio Urshela les a inscrit au tableau indicateur en claquant un circuit, son premier de la saison, alors que Dwight Smith fils était sur les sentiers.

Yangervis Solarte a ensuite poussé Josh Donaldson au marbre à l’aide d’un double. Kevin Pillar a quant à lui claqué un ballon-sacrifice qui a profité à Justin Smoak.

La réplique

Les A’s ont finalement répliqué en huitième manche alors que Matt Chapman a marqué sur un simple de Stephen Piscotty. Pinder a ensuite vidé les sentiers avec son quatrième circuit de la saison.

Emilio Pagan (1-0) a signé la victoire. En deux manches au monticule, le lanceur gaucher n’a alloué qu’un coup sûr et un but sur balles en plus de retirer un frappeur sur des prises. Pour sa part, Blake Treinen a assuré son 10e sauvetage de la saison.

Tyler Clippard (4-1) a encaissé le revers du côté des Jays. En deux tiers de manche, le releveur a concédé deux points, autant de coups sûrs et un but sur balles.

Le quatrième et dernier match de la série entre les deux formations aura lieu dimanche. Joe Biagini (0-2) sera au monticule pour les Jays tandis que Daniel Mengden (3-4) sera le partant des A’s.

La formation torontoise bénéficiera ensuite d’une journée de congé avant d’entreprendre une série de trois matchs face aux Angels de Los Angeles, mardi, à Toronto.