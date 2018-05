LCF: Johnny Manziel signe son contrat avec les Tiger-Cats

Le quart-arrière Johnny Manziel a signé un contrat de deux saisons avec les Tiger-Cats de Hamilton dans la Ligue canadienne de football (LCF), samedi.

Le pivot en a fait l’annonce dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

«Grosse journée pour moi. Je ne suis plus au chômage. Je retourne faire ce que j’aime et j’en suis heureux», a mentionné celui qui a été un choix de premier tour des Browns de Cleveland, la 22e sélection au total, lors du repêchage de la NFL en 2014.

Ayant disputé 14 parties avec le club de l’Ohio en 2014 et 2015, Manziel a complété 57 % de ses passes pour 1675 verges, sept touchés et autant d’interception avant d’être libéré.

Manziel a été le récipiendaire du trophée Heisman, remis au meilleur joueur de la NCAA, en 2012.

Made the decision today to sign my contract with the CFL and further my football career after a long break. Very grateful for everyone that’s been supporting me along the way. I believe this is the best opportunity for me moving forward and I’m eager for what the future holds.