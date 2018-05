La double quête d’Aleksandra

Publié aujourd'hui à 07h02

Mis à jouraujourd'hui à 07h19

Le monde du sport québécois, et les amateurs de tennis, ont tous été un peu sidérés en voyant passer ce message de la joueuse de tennis Aleksandra Wozniak, sur Facebook, puis sur Twitter, en cette fin de soirée du 17 mai.

Pour ceux qui veulent aider mon tennis vous pouvez aller voir ma page go fund me.

Merci à l'avance.



For the ones that want to help my tennis you can visit this page go fund me.

Thank you in advance.https://t.co/LmufPjqGBW — Aleksandra Wozniak (@alekswozniak87) May 17, 2018

Oui, vous avez bien lu. Celle qui fut longtemps la meilleure joueuse de tennis au Canada, avant l’arrivée d’Eugenie Bouchard, doit demander l’aide du public, par le biais du site «GoFundMe», pour poursuivre une carrière arrivée à son crépuscule.

Une quête à deux niveaux... Un même mot, mais à des connotations fort différentes. Rarement le double emploi d’un mot n’aura été si douloureusement réel.

Quête (1) : Action de chercher à trouver, à découvrir. – (Littér.) Recherche obstinée de quelqu’un, de quelque chose

Toute sa carrière, on aura parlé de la quête d’Aleksandra Wozniak comme d’une quête de succès et de gloire. Et il faut dire qu’avec son 21e rang mondial (2009) et ses réussites pour notre pays en Fed Cup, la Blainvilloise aura rempli sa mission.

Mais le mot «quête» a également la signification de sollicitation. Voire, d’appel à la charité.

Quête (2) : Action de demander et de recueillir des dons, généralement en argent (pour soi, pour les pauvres, pour une œuvre de bienfaisance)

S’accrocher à sa passion

Actuellement au 336e échelon du classement WTA... Wozniak continue de rouler sa bosse dans les tournois de niveau Challenger ou, encore moins rémunérateurs, de niveau ITF. Et lorsqu’on parle de rémunération, celle des points est tout aussi importante que celle des dollars. Car ces points lui permettraient d’améliorer son classement et d’avoir accès à des tournois plus importants, ceux de la WTA.

Une sorte de cercle vicieux.

En 2018, elle a perdu deux des trois matchs qu’elle a disputés.

En 2017, une meilleure année, elle a disputé 25 rencontres, remportant 15 d’entre elles. Sur le lot, elle a raflé le titre de deux tournois, dont un à Gatineau, de catégorie Challenger. Un tournoi dont le tableau masculin avait été dominé par un certain... Denis Shapovalov. Comme si le passé cotoyait l’avenir du tennis canadien.

En 2016, en 29 matchs, elle a compilé un dossier de 14 victoires et 15 défaites.

Clairement, ce n’est pas ce qui remplira sa besace, celle des points. Et encore moins son compte en banque.

Toute sa carrière, les parents d’Aleksandra (qui ne roulent pas sur l’or), se sont échinés pour lui permettre de réaliser son rêve. Ils ont mis les bouchées triples pour lui permettre de lancer son rêve.

Ses gains en bourses, de plus de deux millions de dollars,sont venus lui permettre de poursuivre ce rêve. Mais deux millions, sur dix ans de tennis, ça part vite, en impôts et en frais de voyages. Ça part très vite, surtout si on doit s’absenter en raison de blessures et qu’on ne joue pas.

Pas de match, pas de victoire. Pas de victoire, pas d’argent.

Mendier pour jouer

Ce texte du journaliste Pierre Durocher vous éclairera davantage sur cette démarche et sur cette situation que vit Aleksandra Wozniak.

Mais, encore plus, ce formidable reportage du New York Times, réalisé il y a bientôt un an, vous rappellera à quel point il faut respecter ces joueuses sur le déclin, telle Wozniak qui s’accroche à sa passion pour tenter d’étirer sa carrière. Et elle s’y accroche avec humilité, tout en se restreignant par le biais de créativité dans l’organisation de leurs périples et d’économie dans leurs dépenses quotidiennes.

Ah oui... tout ça sans entraîneur.

On ne peut qu’admirer.

Dans ce reportage, Aleksandra Wozniak est l’une des deux joueuses suivies par le journaliste David Waldstein. Et la lecture de ce texte changera peut-être l’idée superficielle que vous vous faites sur la vie de star de ces gros noms que vous suivez sur les circuits de tennis professionnels.

Fournir, ou pas?

On devine l’humilité qu’il a fallu à Aleksandra pour se résoudre à ainsi solliciter ce public qui, il y a quelques années à peine, scandait son nom dans les amphithéâtres canadiens, alors qu’elle y défendait les couleurs du pays.

Sa cause est louable. Comme des tas d’autres de ces causes qui peuvent interpeler le public.

Évidemment, le sort d’une athlète professionnelle qui s’accroche vaillamment et passionnément à sa carrière nous émeut. Mais cela peut également nous sembler moins justifié que le sort d’enfants malades ou d’autres concitoyens qui tentent simplement de rester en vie ou en santé.

Aleksandra pourra-t-elle obtenir ce dont elle a besoin pour continuer sa route? On le lui souhaite. Les fonds ont commencé à s’accumuler dans les 24 heures qui ont suivi son cri du cœur et ont dépassé 1 000$. Mais vous devinez que ça en prendra beaucoup pour suffire à la tâche.

Et il ne faudra pas se surprendre si jamais elle doit contempler l’inévitable croisée des chemins. Celle qui nous dit qu’il faut passer à autre chose.

Si ça devait se produire, personne ne pourra lui enlever sa réussite et tout ce qu’elle a fait pour bien représenter son pays sur la scène internationale.

Clairement, un des grands noms de notre histoire tennistique nationale