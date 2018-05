J.J. Watt va payer les obsèques des victimes de Santa Fe

Le joueur vedette des Texans de Houston J.J. Watt s'est engagé samedi à payer les frais des obsèques des victimes de la fusillade dans une école de Santa Fe, qui a fait dix morts vendredi.

L'information, révélée par la presse américaine, a été confirmée par les Texans samedi.

«Au nom des Texans, nous sommes attristés par les événements tragiques au lycée de Santa Fe et nous envoyons nos pensées et nos sincères condoléances aux victimes, à leurs familles et à tous ceux affectés par ce drame», a indiqué l’organisation.

«Nous sommes reconnaissants envers les premiers intervenants, les agents de police et le personnel médical. La famille des Texans continuera à prier pour nos voisins», a-t-elle ajouté.

Deux enseignants et huit élèves de cet établissement de la banlieue de Houston ont été tués sous les balles d'un adolescent de 17 ans, qui fréquentait lui-même l'établissement.

Dans un tweet publié peu après la fusillade, Watt avait qualifié l'événement d'«absolument terrifiant».

Très populaire au Texas, Watt, 29 ans, est connu pour son implication dans divers projets communautaires.

Il a reçu en 2017 le prix de la personnalité NFL de l'année pour son action en dehors des terrains. Il est parvenu à lever 37 millions de dollars pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Harvey.

Depuis ses débuts en NFL en 2011, Watt a réussi 394 plaqués et 76 sacs, a provoqué 15 pertes de balle, intercepté une passe et marqué deux touchés.