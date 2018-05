Golden Knights : rester dans le moment présent

Dès le début de la saison, lorsque pratiquement tous les observateurs excluaient les Golden Knights de Vegas des séries éliminatoires, l’entraîneur-chef Gerard Gallant martelait son messag e: travailler fort et avoir du plaisir.

Maintenant à une victoire de la finale de la coupe Stanley, les joueurs semblent appliquer cette consigne plus que jamais.

Quelques instants après la victoire de 3-2 contre les Jets de Winnipeg qui portait leur avance à 3-1 dans la finale de l’Association de l’Ouest, aucun joueur de la formation d’expansion n’a voulu parler d’une possible présence en finale. Ils ont plutôt parlé du moment présent.

«Honnêtement, ce qui est si génial avec notre groupe est que nous avons tellement de plaisir en ce moment», a mentionné le défenseur Nate Schmidt, selon des propos rapportés par le site officiel de la Ligue nationale de hockey.

«Je ne veux pas précipiter les choses ou me projeter dans l’avenir. Je veux être ici et maintenant et profiter de notre victoire pour cinq minutes avant d’entamer la préparation pour le prochain match.»

«C’est incroyable, s’est quant à lui exclamé James Neal. Mais je crois qu’il faut demeurer dans le présent. Il ne faut pas retirer son pied de l’accélérateur.»

La plus difficile

Cet état d’esprit pourrait bien servir la cause des Golden Knights, puisqu’ils doivent encore remporter un match avant de penser à la grande finale.

«La dernière [victoire] est toujours la plus difficile à aller chercher, a admis le gardien Marc-André Fleury, qui a réalisé 36 arrêts dans le dernier triomphe des siens. Je crois que nous devons conserver notre mentalité d’un match à l’autre, parce que les [Jets] vont tout donner.»

«Ce sera une vraie bataille, a pour sa part déclaré Gallant, à propos du prochain match au Bell MTS Place. Ils forment une très, très bonne équipe et ils retournent devant leurs partisans. Nous devons être prêts pour ça.»

Les Golden Knights tenteront d’obtenir leur billet pour la finale dimanche, à Winnipeg. Cette rencontre sera diffusée à TVA Sports à compter de 15h.