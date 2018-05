Match nul entre Stevenson et Jack!

Adonis Stevenson a fait match nul contre le Suédois Badou Jack, samedi soir à Toronto. Le Québécois a ainsi conservé sa ceinture WBC des mi-lourds.

Au terme d’un duel serré et explosif, deux juges ont remis des cartes de 114-114 et le troisième a favorisé Jack 115-113, ce qui constitue un résultat nul majoritaire.

«Je pense que j'ai assez dominé», a mentionné Stevenson (29-1-1, 24 K.-O.), après le duel.

«C'est un match nul et je trouve que j'ai dominé beaucoup de rounds», a ajouté le Québécois, qui a rendu hommage à son rival, affirmant que Jack «a bien boxé» et qu’il avait dû s’ajuster.

Le Suédois, lui, était très contrarié par la décision des juges, qualifiant même la boxe de «sport corrompu».

«C'est de la merde, ce n'était pas un match nul», a-t-il pesté.

«Je l'ai presque envoyé au tapis.»

Jack (22-1-3, 13 K.-O.) est évidemment prêt à refaire ce combat... mais ailleurs qu’au Canada.

«Vient à Vegas, cesse de te cacher au Canada, a-t-il lancé à Stevenson. À Vegas ou ailleurs.»

Je vous rappelle qu'il y a une clause de combat revanche. Stevenson va se retrouver devant Badou Jack à nouveau. — Nancy Audet (@naaudet_TVA) 20 mai 2018

Stevenson-Jack: entrevues d'après-combat - TVA Sports

-------------------------------------------

RÉSUMÉ DU COMBAT, round par round.

1er round :

Les deux hommes s’observent tôt dans le round. Jack respecte la force de frappe de son rival. Stevenson offre des directs. Le Suédois ne se commet pas trop et garde son rival à distance, malgré les conseils de son coin. Jack place quelques bons coups en fin de round. Stevenson le repousse.

2e round :

Stevenson place un bon «jab» dès le début. Les deux hommes s’élancent en même temps : Jack touche la cible, sourit. Le Québécois sort sa main arrière, ne touche pas la cible. Stevenson touche la cible deux fois vers la deuxième minute. Jack ne bronche pas. Adonis cherche à créer des ouvertures, en vain. Jack semble toujours préparé à éviter le coup de canon. Stevenson est en contrôle.

3e round :

Stevenson ouvre avec quelques directs du droit, Jack est craintif. Le Suédois place une grosse main droite peu avant la première minute, échoue de peu. Stevenson place ensuite un bon «uppercut» au corps. Jack persiste à ne pas trop aller au corps à corps avec son rival. Stevenson garde le centre de l’arène. Le Québécois place un bon coup au corps en fin d’engagement.

4e round

Jack place un bon direct du droit tôt dans le round. Il se rapproche un peu de Stevenson. N’a plus trop le choix. Stevenson veut placer sa gauche dévastatrice. N’y parvient pas tout à fait. Jack touche de nouveau la cible peu avant la deuxième minute. Le Suédois semble prendre confiance à mesure que le round (et le combat) avance. Mais le Québécois n’est pas encore ennuyé.

5e round :

Jack s’essaie à travailler au corps. Les deux boxeurs s’emmêlent vers la 25e seconde. Stevenson n’a pas aimé le round précédent : il semble un brin plus déterminé. Mais pour la première fois du combat, l’arbitre est occupé. Stevenson place une solide gauche avec une trentaine de secondes à faire. Jack a bien goûté la puissance de son rival.

6e round :

À partir de la table du diffuseur, Floyd Mayweather fils conseille Jack plus que l’entraîneur de ce dernier. Il y a des feux d’artifice en début de round. Stevenson place de durs coups, Jack est à la peine. Jack ralentit le rythme, se tient un peu plus à distance : Stevenson le harangue. L’intensité a montré de deux crans dans cet engagement. Mais Jack continue à vouloir éviter la main arrière de son rival. Il place ensuite quelques bons coups... et un en bas de la ceinture. L’arbitre le lui fait savoir.

7e round :

Jack place encore un ou deux coups sous la ceinture, ou sur la ceinture, tôt dans le round, Stevenson n’apprécie pas. Jack place ensuite une très solide droite qui fait mal à son rival. Il prend confiance et mène la charge à la mi-round. Stevenson se prend plusieurs solides coups, sourit, mais s’accroche! Jack sent qu’il a fait mal à Stevenson. Le Québécois est-il fatigué? Un beau round pour Jack. A-t-on assisté à un tournant dans le combat?

8e round :

Rien à noter dans la première minute. Puis, Jack place encore un coup sous la ceinture. L’arbitre le semonce, Stevenson a mal. La bagarre reprend. Jack place une bonne combinaison, puis atteint son rival en plein visage, plus d’une fois. Stevenson est à la peine. Jack continue d’attaquer, prend soudainement le centre de l’arène. Le Suédois dicte l’action et Stevenson a des ennuis... son nez saigne.

9e round :

Jack amorce l’engagement sur les chapeaux de roue. N’atteint toutefois pas Stevenson avec conviction dans la première minute. Place quelques coups dans les trente secondes suivantes. Stevenson n’a pas placé de coup solide depuis quelques minutes maintenant. Jack est encore en contrôle dans ce round. Stevenson contrôle cependant les échanges mieux qu’au round précédent... avant de prendre un solide uppercut avec trente secondes à faire. Stevenson n’a jamais été frappé de la sorte dans un combat, de mémoire récente.

10e round :

«No more body shots (ne lance plus de coups au corps)», lance l’entraîneur de Jack à son protégé entre les deux rounds. Jack ne ralentit pas. Les hommes vont au corps à corps, ce qui n’est pas à l’avantage du Québécois. Jack en place ensuite un bon à la mi-round, les combattants s’emmêlent encore. Le Suédois a encore l’avantage. Mais Stevenson lui fait mal avec environ 40 secondes à faire. Stevenson veut créer des étincelles en fin de round, le public apprécie. De nouveaux signes de vie de la part du champion.

11e round :

Stevenson ouvre la machine immédiatement. Jack s’évade. Il a l’air d’avoir mal. Stevenson reprend clairement l’ascendant. Jack recule et recule, la foule s’anime. Jack plie, mais atteint ensuite Stevenson durement. Adonis a dépensé beaucoup d’énergie. Jack se lance en attaque. Les deux hommes s’agrippent de nouveau. Le public crie son soutien à «Superman».

12e round :

Le bon vieux round de championnat : c’est maintenant! Peu d’action dans la première minute, mais la foule est derrière Stevenson, qui lance finalement de bonnes attaques. Jack passe à l’attaque, atteint même l’arbitre par accident. Le Suédois n’a pas le choix, Adonis apparaît fatigué. Mais rien n’arrive. Jack veut placer de bons coups, Stevenson tient, même alors que son adversaire fait pleuvoir les coups. C’est fini. Ça a été difficile pour Stevenson en fin de combat, mais c’est terminé.