Cette semaine dans l’univers de la WWE: Owens marque sur une passe de Zayn!

Publié aujourd'hui à 08h27

Mis à jouraujourd'hui à 08h40

Le Poing: nouvelles et opinions sur la WWE.

Pour tous ceux qui pensaient qu’on avait laissé Owens de côté, je vous l’avais dit de ne pas vous inquiéter. Il fera partie de Money in the Bank. Ceci dit, je ne suis pas convaincu que la façon de s’y prendre était la meilleure. On lui a donné un match de championnat Intercontinental après une série de défaites et il se qualifie à MITB après une autre défaite. Mais bon, comme disait mon père, ce n’est pas comment, mais le résultat qui compte!

Par contre, j’ai bien aimé le rôle de Zayn dans la victoire d’Owens. Son intervention sur Lashley a permis à Owens de remporter le combat. Au hockey on aurait dit qu’Owens a marqué sur une passe de Zayn. Comme me disait Kevin récemment, ça ne se terminera jamais!

Parlant de match de championnat, je dois dire que je suis surpris que Ronda Rousey affronte Nia Jax à Money in the Bank. Un match de championnat à son premier match en simple à la WWE? Hum. J’espère que cela voudra dire que Natalya va intervenir et se tourner contre Rousey ou que le tout mènera à la confrontation entre les deux clans de 4 Horsewomen.

Parlant de Rousey, voici des extraits de son deuxième match à la WWE, à Genève en Suisse.

Ensemble. Pas ensemble. C’est la question que tout le monde se pose. Bien que je n’aie pas de réponse à vous donner, une chose dont je suis sûre c’est que John Cena et Nikki Bella se sont réellement séparés. Mais comme bien des couples partout dans le monde, ils ont commencé à se revoir et c’est probablement à compter de ce moment-là que le tout est devenu scénarisé. Et c’est bien correct. Comme avec Edge et Lita ou le Montreal Screw Job, la WWE prend une situation réelle et la tourne à son avantage dans les scénarios. Ça se fait depuis des lunes dans le monde de la lutte professionnelle. Mais ils ne se sont pas séparés pour le scénario. Nuance.

Randy Orton est blessé au genou et sera sur les lignes de côté pour un certain temps. À 38 ans, je crois qu’il est honnête d’affirmer que ses bonnes années sont derrière lui. Il a encore sa place à la WWE, mais le temps où il luttait toutes les semaines et dans tous les événements non-télévisés est certainement révolu.

Tommaso Ciampa est probablement le meilleur heel dans l’univers de la WWE en ce moment.

Matchs de la semaine

Kevin Owens c. Seth Rollins AJ Styles c. Shinsuke Nakamura Tyler Bate c. Kenny Williams c. TJP c. Kalisto

Vidéos de la semaine

Bliss s’en va à Money in the Bank!

Le jumeau cosmique du Prince Harry, Sami Zayn, menace Bobby Lashley

Résultats rapides

Londres, Angleterre

Le champion Intercontinental Seth Rollins a conservé son titre face à Kevin Owens

Bobby Roode a battu No Way Jose et Baron Corbin pour se qualifier pour le Money in the Bank

The B Team (Curtis Axel et Bo Dallas) ont défait Breezango (Tyler »Breeze et Fandango)

Ember Moon, Sasha Banks et Natalya ont vaincu le Riott Squad

Les champions par équipe Matt Hardy et Bray Wyatt ont battu le Revival

Alexa Bliss a défait Bayley et Mickie James pour se qualifier pour le Money in the Bank

Drew McIntyre et Dolph Ziggler ont battu Finn Balor et Braun Strowman

Puisque Jinder Mahal s’est fait attaquer deux fois plutôt qu’une par Roman Reigns, Kevin Owens a été choisi par Stephanie McMahon pour être le remplaçant de Mahal dans son match de qualification pour le Money in the Bank

Owens a vaincu Elias et Bobby Lashley pour se qualifier, grâce à l’intervention de Sami Zayn.

Vidéos de la semaine

Asuka ruine la célébration royale de Carmella. La foule est TRÈS divertissante!

Daniel Bryan fait plaisir à ses fans du Roayume-Uni

Tout un match entre Nakamura et Styles, leur meilleur à date

Résultats rapides

Londres, Angleterre

Le New Day (Big E et Xavier Woods), acc. par Kofi Kingston ont battu Sheamus et Cesaro

Andrade « Cien » Almas, acc. par Zelina Vega a défait Jake Constantino

Becky Lynch a vaincu Mandy Rose et Sonya DeVille pour se qualifier pour le Money in the Bank

Shinsuke Nakamura a défait AJ Styles dans un match qui n’était pas pour le titre de la WWE. Nakamura doit donc décider de la stipulation de leur affrontement à MITB

Vidéos de la semaine

Invasion britannique à 205 Live

Buddy Murphy a ses yeux sur le titre d’Alexander

Résultats rapides

Londres, Angleterre

Tyler Bate a battu Kenny Williams, TJP et Kalisto

Cedric Alexander, Mustafa Ali et Flash Morgan Webster ont défait Drew Gulak, Joseph Conners et James Drake

Vidéos de la semaine

Canadice LeRae s’attaque à Tommaso Ciampa

J’ai hâte de voir ce combat dans un NXT TakeOver!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Lacey Evans a battu Brandi Lauren. Après le combat, Kairi Sane a pris sa revanche et a attaqué Evans

Il n’y a pas eu de gagnants entre Ricochet et Velveteen Dream à cause de l’intervention de Lars Sullivan

Kona Reeves a défait Raul Mendoza

Pete Dunne, Oney Larcan et Danny Burch ont vaincu l’Undisputed Era (Adam Cole, Kyle O’Reilly et Roderick Strong)

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille-horaire de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel au patric_laprade@videotron.ca, sur Facebook ou sur Twitter avec l’aide du mot-clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!