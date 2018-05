Aaron Wise et Marc Leishman à égalité en tête

L’Américain Aaron Wise a rejoint l’Australien Marc Leishman en tête du classement provisoire du tournoi AT&T Byron Nelson de la PGA après avoir réalisé une troisième ronde de 68 (-3), samedi, à Dallas.

En enregistrant six oiselets et trois bogueys à sa troisième sortie, Wise a grimpé d’un rang et a porté son cumulatif à 196 (-17). Pour sa part, Leishman a conclu sa journée avec trois oiselets et un boguey pour un total de 69 (-3).

Wise et Leishman ont une avance de quatre coups sur leurs plus proches rivaux, l’Australien Matt Jones et l’Américain Kevin Na. Jones a bondi de quatre échelons en ramenant une carte de 68 tandis que Na a gagné un rang avec une marque de 69.

Les Américains Jimmy Walker et Brian Gay suivent au cinquième rang, à -12.

Du côté des Canadiens, Nick Taylor s’est installé au 29e rang grâce à une ronde de 69, au cours de laquelle il a enregistré trois oiselets et un boguey. Il est maintenant à 10 coups de la tête.

Pour sa part, Corey Conners a glissé au 66e rang après avoir joué 73 (+2). L’Ontarien a connu une ronde en dents de scie, réussissant un aigle et trois oiselets, et commettant sept bogueys. Il a 15 coups de retards sur les meneurs.

Ben Silverman et David Hearn n’avaient pas fait la coupure, vendredi.