Zac Bourgeois, le cowboy le plus populaire au Québec

Une compétition du circuit Professional Bull Riders (PBR) se déroulera cette fin de semaine au Centre Vidéotron, à Québec.

L’équipe de TVA Sports a reçu, en entrevue, le jeune cowboy Zac Bourgeois afin d’expliquer aux téléspectateurs le métier de chevaucheur de taureaux.

«Comme tous les sports, le plus grand des combats, c’est avec soi-même, non avec le taureau», affirme Zac Bourgeois.

Il ajoute que ce sport est davantage axé sur la technique et le mental. «C’est un sport d’erreurs, car ces bêtes sont énormément imprévisibles et il est fort probable de perdre l'équilibre et que tu tombes dès les premières secondes et ce, même si tu es le meilleur au monde.»

45 à 50 taureaux attendront les compétiteurs en vue de l'évènement.

Voyez l’entrevue complète avec Zac Bourgeois ci-dessus.