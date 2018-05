Vasek Pospisil et Filip Peliwo dans le carré d’as en Corée du Sud

Les Canadiens Vasek Pospisil et Filip Peliwo ont chacun atteint, vendredi, les demi-finales du tournoi de simple de catégorie Challenger, à Busan, en Corée du Sud.

Pospisil et Peliwo pourraient d’ailleurs se retrouver en grande finale s’ils gagnent tous deux leur prochain match.

Peliwo aura fort à faire puisqu’il se mesurera en demi-finale au favori de la compétition, l’Australien Matthew Ebden, qui détient le 85e rang mondial. Lors des quarts, Peliwo, 188e au monde, a vaincu de façon in extremis l’Américain MacKenzie McDonald, sixième tête de série et 110e raquette de l’ATP, en trois manches de 2-6, 6-3 et 7-6 (6).

Troisième tête de série du tournoi et détenteur de la 78e place mondiale, Pospisil a pour sa part battu l’Américain Marcos Giron 3-6, 6-2 et 6-4 et sera maintenant confronté au Japonais Yosuke Watanuki, issu des qualifications et 347e joueur au monde.

En double, lors des quarts de finale, le Canadien Brayden Schnur et son partenaire philippin Ruben Gonzales ont subi une défaite en deux manches de 6-2 et 6-4 face aux jumeaux thaïlandais Sanchai et Sonchat Ratiwatana.

Abanda abandonne

La Québécoise Françoise Abanda a abandonné lors de son match de deuxième tour du tournoi de l'ITF de Trnava en Slovaquie. Elle s'est ainsi inclinée 6-3, 3-1, devant la Russe Anna Blinkova.