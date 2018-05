PGA: la tête et un record pour Marc Leishman

Après avoir remis une première carte de 61 la veille, l’Australien Marc Leishman a eu besoin de 66 coups pour compléter la deuxième ronde du tournoi AT&T Byron Nelson de la PGA, vendredi au Texas, éclipsant au passage une marque précédemment détenue par Tiger Woods.

En vertu d’un cumulatif de 127 (-15), Leischman a retranché un coup au précédent record de Tiger Woods après 36 trous (128, -12) lors de ce tournoi. L’Américain avait toutefois réalisé le tout sur le parcours du TPC Four Seasons, alors que l’événement est tenu pour une première fois sur les verts du Trinity Forest, cette année.

Le meneur est suivi de près par l’Américain Aaron Wise (63), qui montre un total de 128 (-14). Un autre golfeur du pays de l’Oncle Sam, soit Brian Gay (62), pointe au troisième échelon avec un dossier de 129 (-13).

Originaire de Dallas, Jordan Spieth (66) se retrouvait quant à lui au 20e rang avec un rendement de 135 (-7).

Deux Canadiens évitent le couperet

Les représentants de l’unifolié Nick Taylor (68) et Corey Conners (69) ont tous deux obtenu leur billet pour les rondes de la fin de semaine avec des pointages respectifs de 137 (-5) et 138 (-4). Conners a notamment calé un oiselet au neuvième trou, son dernier de la journée, pour se qualifier.

Ben Silverman (70) et David Hearn (73) ne pourront compléter l’événement, exclus en raison de leur fiche de et 140 (-2) et 144 (+2).