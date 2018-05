Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 17 mai 2018.

Résultats

Tampa Bay 4 – VEGAS 2 (la série est égale 2-2)

Killorn brise l’égalité

Alex Killorn a brisé une égalité de 2-2 avec 8:03 à faire en troisième période et le Lightning a remporté la quatrième partie de la série face aux Capitals. La série est maintenant égale 2-2.

Cette série est la sixième occurrence depuis 10 ans – et la 26e au total lors d’un 4 de 7 – lors de laquelle les équipes ont triomphé à l’étranger lors des quatre premiers duels.

Le Ligthning, qui avait remporté 25 victoires à l’étranger en 2017-2018, a porté sa fiche à 5-1 sur les patinoires adverses lors des présentes séries.

Depuis le début des actuelles séries, les équipes à l’étranger ont un dossier de 40-34. Le record de la LNH est de 47 (2012).

Avec un but en avantage numérique, le Lightning a maintenant trouvé le fond du filet en pareille situation lors de ses neuf derniers matchs. Lors des actuelles séries, la formation floridienne a marqué 16 buts en avantage numérique.

Steven Stamkos a marqué le 11e but de sa carrière en avantage numérique en séries éliminatoires pour surpasser la marque d’organisation de Martin St. Louis.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 36 arrêts pour un deuxième match consécutif.

Ovechkin et Kuznetsov toujours aussi brillants

Alexander Ovechkin a amassé une aide et Evgeny Kuznetsov a marqué un but lors du duel. Ovechkin a ainsi obtenu un 20e point lors des séries pour la deuxième fois de sa carrière. Trois autres joueurs russes ont réussi pareil exploit : Sergei Fedorov (4x), Evgeni Malkin (3x) et Valeri Kamensky (2x).

De son côté, Kuznetsov a 21 points en séries; égalant le record d’organisation d’Ovechkin (2009).

Match de vendredi (1)