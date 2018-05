Les Blue Jays sont privés de Jaime Garcia

Les Blue Jays de Toronto ont placé le nom du lanceur gaucher Jaime Garcia sur la liste des blessés pour 10 jours, vendredi.

L’artilleur souffre d’une inflammation à l’épaule gauche. La décision est rétroactive à mercredi dernier. Garcia devait entamer la rencontre de dimanche, contre les Athletics d’Oakland.

L’athlète de 31 ans montre un dossier de 2-3 et une moyenne de points mérités de 6,28 cette saison.

Pour le remplacer dans la formation, les Blue Jays ont fait appel au droitier Deck McGuire, qui évoluait avec les Bisons de Buffalo au niveau AAA.

McGuire a vu de l’action dans une rencontre cette saison avec les Jays, concédant trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en trois manches et un tiers de travail contre les Mets de New York, mardi.