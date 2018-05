La Suisse veut profiter de sa bonne forme contre le Canada

Après une décevante 10e place aux Jeux olympiques de Pyeongchang cet hiver, la formation suisse de hockey tentera d’atteindre la finale du Championnat du monde pour une première fois depuis 2013, bien qu’elle soit fortement négligée dans son duel contre le Canada, prévu ce samedi, au Danemark.

En dépit d'une victoire motivante de 3-2 contre la Finlande en quart de finale, l’équipe helvétique devra malgré tout mettre derrière elle un cinglant revers de 5-1 subi face aux représentants de l’unifolié lors du tournoi préliminaire olympique.

Plusieurs changements ont toutefois été apportés à la formation, qui s’est passablement rajeunie. Elle a ainsi été en mesure de rivaliser avec la Russie et la Suède plus tôt lors du Mondial, malgré des revers de 4-3 et 5-3.

L’entraîneur-chef du club, Patrick Fischer, affiche ainsi un certain niveau de confiance avant ce duel important, bien qu’il reconnaisse que la tâche ne sera pas facile.

«Nous croyons en nous depuis le premier jour, a indiqué Fischer, cité sur le site officiel de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Nous sommes une bonne équipe. Nous avons eu de durs matchs contre les grosses pointures au cours desquels la rondelle n’a pas roulé pour nous, mais tout a fonctionné pour nous contre la Finlande.»

Un travail d’équipe

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Raphael Diaz, qui agit à titre de capitaine de la formation suisse, a quant à lui indiqué que c’est la chimie et le travail d’équipe qui a permis aux siens de vaincre la Finlande.

«Nous avons le momentum de notre côté et nous commençons à le sentir sur le banc, a-t-il expliqué. Tous les trios offrent de bonnes présences qui permettent d’offrir des performances d’équipe sensationnelles.»

Celui qui a disputé 201 rencontres dans la Ligue nationale de hockey (LNH) a également vanté l’apport du gardien Leonardo Genoni.

«Les Finlandais ont deux excellents trios composés de joueurs de la LNH et ils ont créé de l’attaque, mais encore une fois, Genoni a été excellent devant la cage pour nous garder dans le match.»

Le gagnant de l'affrontement entre la Suisse et le Canada croisera le fer avec les vainqueurs de l’autre demi-finale opposant la Suède aux Américains. Cette finale aura lieu dimanche.