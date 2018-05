En attendant Zlatan

L’Impact recevra le Galaxy de Los Angeles devant une salle comble au Stade Saputo, lundi. Est-ce que tous ces amateurs de ballon rond seront attirés dans l’enceinte par la fiche de l’Impact depuis le début de la saison?

Pas exactement : c’est Zlatan Ibrahimovic, nouvel attaquant vedette du Galaxy et vedette internationale du soccer qui attire les curieux.

Évidemment, le célèbre joueur suédois fait jaser dans le vestiaire dans le vestiaire des Montréalais.

«C'est vrai que c'est une "star", un très grand joueur comme l'a été Didier (Drogba) ici il y a deux ans», a mentionné Ignacio Piatti, en marge de l’entraînement de l’équipe, vendredi.

«C'est bon pour la ligue que des joueurs comme ça viennent jouer ici, en MLS», a ajouté l’Argentin.

«Là première fois qu'il a joué en MLS, on regardait le match, je crois qu'on était à Seattle, a mentionné le gardien Evan Bush. Quand il a marqué son but du milieu du terrain, on pouvait entendre les gars crier dans leurs chambres. Parce que c'était très excitant!»

Ce match sera aussi spécial pour des raisons historiques : il soulignera le 25e anniversaire du tout premier disputé à domicile, le 21 mai 1993. Nul besoin de dire que cet affrontement sera l’un des événements spéciaux de l’année pour le bleu, blanc et noir.

Donadel de retour

Blessé à une cheville, le milieu italien Marco Donadel a participé à un entraînement complet avec ses coéquipiers, vendredi.

Toujours ennuyé par une blessure à une hanche, l’arrière français Rudy Camacho s’est pour sa part entraîné légèrement, à l’écart de ses coéquipiers.