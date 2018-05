Dustin Fowler fait mal aux Blue Jays

Le jeune voltigeur des Athletics d’Oakland Dustin Fowler a frappé son premier circuit en carrière, en troisième manche, et produit un autre point en septième, à l’aide d’un double, pour mener les siens à un gain de 3-1 sur les Blue Jays, vendredi à Toronto.

Après avoir produit le deuxième point des visiteurs, Fowler est venu croiser la plaque sur le double de Josh Phegley.

Pour une deuxième partie consécutive, le partant des A’s a quitté la rencontre en raison d’une blessure. Après Andrew Triggs, jeudi, ce fut au tour de Brett Anderson de se plaindre d’une douleur à l’épaule.

Le gaucher a retraité au vestiaire tout juste avant d’entamer sa deuxième manche sur la butte. Il a ressenti la douleur alors qu’il effectuait ses tirs d’échauffements. Il avait accordé deux coups sûrs en première manche, mais aucun coureur n’est venu marquer.

Curtis Granderson s’est fait épingler au marbre par le relais de Matt Joyce. Il tentait d’inscrire les Jays au pointage sur le simple de Yangervis Solarte alors qu’il se trouvait au deuxième coussin.

Appelé en renfort, Josh Lucas a retiré sur des prises les trois premiers frappeurs qu’il a affrontés. En trois manches et deux tiers de travail, il a éventé un total de sept cogneurs. Il a accordé un point en cinquième après que Gio Urshela ait envoyé Luke Maile au marbre grâce à un simple.

Marco Estrada (2-4) a œuvré pendant six manches et deux tiers, allouant trois points mérités et sept frappes en lieu sûr. Il a passé six rivaux dans la mitaine.

La victoire est allée à la fiche de Danny Coulombe (1-1) qui a terminé la cinquième manche sur la butte avant de lancer la sixième. Blake Treinen est venu fermer les livres en effectuant quatre retraits pour signer son neuvième sauvetage de la saison.

Samedi, les deux équipes disputeront le troisième match d’une série de quatre.