Bergevin-Bouchard: souvenirs de Pittsburgh

En embauchant Joël Bouchard à titre de nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval, le directeur général des Canadiens Marc Bergevin a fait confiance à un homme qui a aussi été son coéquipier pendant quelques matchs dans la Ligue nationale de hockey.

Bergevin et Bouchard ont effectivement joué ensemble en 2003 dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh. Les deux défenseurs ont toutefois été simultanément dans la formation, aux côtés de Mario Lemieux, pendant seulement cinq matchs, entre le 12 et le 20 février.

«Il est de loin le joueur le plus énergique, amical et drôle avec qui j'ai eu la chance de jouer dans la LNH, avait souligné Bouchard en conférence de presse, jeudi. J'ai joué une demi-saison avec lui et c'était un plaisir de l'écouter et d'être à ses côtés.»

C’est à la suite d’une transaction avec les Rangers de New York, le 10 février 2003, que Bouchard passait aux Penguins. Il avait fait partie d’un échange impliquant Alex Kovalev.

Bouchard avait ainsi été échangé aux Penguins en compagnie de Rico Fata, Richard Lintner et Mikael Samuelsson. En retour, les Rangers avaient reçu Kovalev, Janne Laukkanen, Mike Wilson et Dan LaCouture.

Souvenirs du Madison Square Garden

Parmi les cinq parties que Bouchard et Bergevin ont disputées ensemble, il y a d’ailleurs cette rencontre où Kovalev hantait ses anciens coéquipiers des Penguins, lors de la Saint-Valentin, au Madison Square Garden. Dans une victoire de 1-0 des Rangers, Kovalev inscrivait le seul but de la soirée, en début de troisième période, lors d’une supériorité numérique. Mike Dunham avait alors signé le jeu blanc pour les Rangers.

Le lendemain, Bouchard récoltait une mention d’aide sur un but de Lemieux, sur le jeu de puissance, dans un gain de 4-1 contre Martin Brodeur et les Devils du New Jersey.

Bouchard a totalisé sept matchs dans l’uniforme des Penguins. Le 11 mars 2003, les Penguins échangeaient par ailleurs Bergevin au Lightning de Tampa Bay en retour de Brian Holzinger.