Vasek Pospisil et Filip Peliwo en quarts de finale à Busan

Les Canadiens Vasek Pospisil et Filip Peliwo ont atteint les quarts de finale du tournoi Challenger de Busan, dans la nuit de mercredi à jeudi en Corée du Sud.

Pospisil, troisième tête de série du tournoi et 78e joueur au monde, a d’abord défait l’Australien Max Purcell (218e) en deux manches de 6-2 et 6-3.

Le Britanno-Colombien de 27 ans a été particulièrement redoutable dans les moments importants de la rencontre, convertissant quatre de ses huit chances de bris. Au service, il a réussi cinq as en plus de gagner 84 % des points lorsqu’il a réussi sa première balle.

À la ronde suivante, il croisera le fer avec l’Américain Marcos Giron (351e). Pospisil a remporté le seul duel entre les deux joueurs plus tôt cette année au Challenger d’Indian Wells.

Problèmes au service

Peliwo (188e) a pour sa part vaincu le Sud-Coréen Duckhee Lee (246e) en trois sets de 4-6, 6-2 et 6-4.

Le joueur de 24 ans a profité des maladresses de son adversaire au service pour l’emporter. Il a eu 17 occasions de briser, mais n’en a converti que six. Lee a été beaucoup plus efficace à ce chapitre, volant le service de Peliwo quatre fois en six chances.

Peliwo a rendez-vous avec l’Américain Mackenzie McDonald, sixième tête de série et 110e raquette mondiale, au prochain tour. McDonald a battu Peliwo la semaine dernière à Gimcheon.

En double, le Canadien Brayden Schnur et son coéquipier Ruben Gonzales, des Philippines, ont battu les Japonais Yusuke Takahashi et Kaichi Uchida 6-3, 3-6 et 10-8. Au second tour, le duo affrontera les jumeaux thaïlandais Sanchai et Sonchat Ratiwatana.