Un départ canon pour Marc Leishman

L’Australien Marc Leishman a connu une excellente première journée lors du tournoi AT&T Byron Nelson de la PGA, jeudi à Dallas, remettant une carte de 61 (-10) qui lui a permis de se forger une avance de trois coups sur ses plus proches poursuivants.

Entamant sa ronde avec un aigle au premier trou, le meneur en a ajouté un autre au 14e en plus de caler six oiselets. L’athlète de 34 ans est à la recherche d’une quatrième victoire sur le circuit de la PGA et d’une première depuis le Championnat BMW, en septembre dernier.

Les Américains J.J. Spaun et Jimmy Walker le suivent en vertu d’un rendement de 64 (-7). Un groupe de huit golfeurs se partage le quatrième échelon avec un total de 65 (-6).

Quatre Canadiens sont en lice pour la victoire. De ce nombre, Nick Taylor a réussi les meilleurs coups, mais un double boguey et un boguey lors des 16e et 17e fanions ont quelque peu diminué sa performance, lui qui pointe au 57e rang avec une carte de 69 (-2), tout comme son compatriote Corey Conners.

Ben Silverman (70, -1) et David Hearn (71, N) se sont contentés des 79e et 104e échelons après 18 trous.