LNH 360: encore Jonathan Marchessault

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 16 mai 2018.

Résultats

Winnipeg 2 – VEGAS 4 (VGK mène la série 2-1)

Marchessault brille... encore

Jonathan Marchessault (2B) a réussi une deuxième partie consécutive de deux buts alors que les Golden Knights ont remporté la troisième rencontre de la série face aux Jets.

Le premier but de Marchessault est survenu après 35 secondes de jeu et son deuxième avec 2,7 secondes à faire à la troisième période. Il est devenu le premier joueur de l’histoire de la LNH à marquer un but dans la première et dernière minute du temps réglementaire en séries éliminatoires.

Marchessault (8B, 9A, 17 pts) est à un point du record de la LNH pour le nombre de points par un joueur dont l’équipe participe aux séries pour la première fois. Jude Drouin (Islanders, 1975) et Igor Larionov (Sharks, 1996) détiennent cette marque.

Seulement deux joueurs ont marqué plus de buts à la première participation de leur équipe en séries : Dave Lowry (10, Panthers, 1996) et Marian Gaborik (9, Wild, 2003).

Marc-André Fleury (33 arrêts) a remporté la 72e victoire de sa carrière en séries, surpassant Jacques Plante au neuvième rang de tous les temps.

Les Golden Knights ne sont qu’à deux victoires d’une participation à la finale de la Coupe Stanley. Les Panthers de la Floride détiennent le record du plus grand nombre de victoires à leur première participation en séries, avec 12 en 1996. Les Golden Knights ont 10 victoires jusqu’à présent.

Depuis 1974-1975, l’équipe qui remporte la troisième partie, alors qu’une série de demi-finale ou finale d’association est égale 1-1, est passé au tour suivant à 81,4 % (35-8).

Scheifele dominant à l’étranger

Mark Scheifele (14B, 6A, 20 pts) a marqué ses 10e et 11e buts à l’étranger lors des actuelles séries. Il s’agit d’un record de la LNH. L’ancienne marque appartenait à Joe Mullen (Flames, 1989) et Sidney Crosby (2009).

Scheifele est au sommet du classement des buteurs en séries, avec 14 réalisations. Il s’agit du plus grand nombre de buts depuis 2009, alors que Sidney Crosby avait marqué 15 fois.

Scheifele a réussi une neuvième partie de plus d’un point lors des séries 2018. Mario Lemieux possède le record avec 14.

