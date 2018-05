Justin Turner sonne le réveil des Dodgers

À peine revenu au jeu après avoir raté le début de la saison, le joueur de troisième but Justin Turner a produit cinq points, jeudi à Miami, pour mener les Dodgers de Los Angeles à un gain de 7-0 sur les Marlins, stoppant à six la séquence de défaites consécutives de la formation californienne.

Les Dodgers ont marqué quatre points, en troisième, et trois autres, en quatrième, et ce fut suffisant pour remporter seulement un deuxième match à leurs 11 derniers. La troupe de Dave Roberts connaît un début de saison difficile avec une fiche de 17-26 et vient au dernier rang de la section Ouest de la Ligue nationale.

Turner disputait sa troisième partie cette saison, réussissant à mettre la balle en lieu sûr à chacune d’entre elles.

Après avoir connu des matchs d’un et de deux coups sûrs, il a terminé la rencontre de jeudi avec deux doubles et un simple en quatre présences officielles au bâton. Il a touché la plaque en une occasion.

Matt Kemp à l’aide d’un double et Yasiel Puig avec un circuit en solo ont produit les autres points des vainqueurs. Pour Puig, il s’agissait d’une troisième claque de quatre buts à ses quatre dernières joutes.

Sur la butte, le Japonais Kenta Maeda (3-3) a été tout simplement intraitable. Il n’a accordé aucun point en huit manches de travail, ne permettant qu’à deux coureurs d’atteindre les sentiers. Il a passé huit rivaux dans la mitaine au cours de la rencontre.

Du côté des Marlins, Caleb Smith (2-5) et Junichi Tazawa ont connu des séjours difficiles au monticule.

Smith a oeuvré pendant trois manches, octroyant quatre points mérités, autant de coups sûrs et de buts sur balles. Pour ce qui est de Tazawa, il a été victime de trois points mérités en une seule manche de travail. Il a permis quatre frappes en lieu sûr et une passe gratuite.