Joël Bouchard nommé entraîneur-chef du Rocket

L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand Joël Bouchard a été nommé entraîneur-chef du Rocket de Laval, le club-école du Canadien de Montréal, a annoncé jeudi la formation de la Ligue nationale.

Le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie rapporte que le contrat de Bouchard est d'une durée de trois ans.

Contrat de trois ans pour Joel Bouchard avec le Rocket de Laval @CanadiensMTL @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) May 17, 2018

Bouchard rencontrera les médias à la Place Bell de Laval à 13h.

«Nous avons rapidement conclu au terme de nos rencontres que Joël était prêt à faire le saut chez les professionnels. Son expérience acquise au sein du hockey junior québécois, ainsi qu’avec Hockey Canada au niveau international ont fait de lui un entraîneur compétent qui excelle à développer les jeunes joueurs, et qui a une excellente connaissance des joueurs de niveau junior partout au Canada», a indiqué le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, dans un communiqué.

«Nous sommes confiants qu’il apportera une approche dynamique à l’organisation du Rocket. Joël possède une excellente réputation et connaît très bien le marché de la Rive-Nord, lui qui a fait un excellent travail à la direction de l’Armada depuis plusieurs années», a-t-il ajouté.

Bouchard remplacera Sylvain Lefebvre, congédié en avril après avoir passé six saisons derrière le banc du Rocket.

Il fait le saut chez les professionnels après sept campagnes avec l’Armada, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il a été le directeur général de l’équipe de la LHJMQ à partir de 2011 en plus de prendre le poste d’entraîneur-chef en 2014.

L’Armada a été éliminé dimanche en finale de la coupe du Président par le Titan d’Acadie-Bathurst.

Au niveau international, il a occupé les fonctions de directeur général d’Équipe Canada au Championnat du monde de hockey junior, remportant l’argent en 2017 et l’or en 2018.

Avant de devenir dirigeant et entraîneur dans le hockey junior, Bouchard a disputé 13 saisons dans la LNH à la position de défenseur. Il a porté les couleurs des Flames de Calgary, des Predators de Nashville, des Stars de Dallas, des Coyotes de Phoenix, des Devils du New Jersey, des Rangers de New York, des Penguins de Pittsburgh et des Islanders de New York.

Il a amassé 75 points, dont 22 buts, en carrière.

Le Canadien a également annoncé jeudi que Larry Carrière agira à titre de directeur du personnel des joueurs du Rocket. Le poste de DG de l’organisation, qu'il détenait auparavant, ne sera toutefois pas comblé. Ce dernier conserve son rôle de conseiller principal aux opérations hockey du Tricolore.