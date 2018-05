«Il y a du travail à faire» - Pierre Karl Péladeau

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a convenu qu’il y avait encore «du travail à faire» pour convaincre la Ligue nationale de hockey d’accorder une chance au retour des Nordiques de Québec.

«Québec est un marché important, mais il n’y a pas que Québec et ses environs, a mentionné M. Péladeau, lors d’un point de presse. Il y a le Québec tout entier, il y a le marché francophone et c’est comme ça qu’on souhaite réussir. On a effectivement du travail à faire pour mieux convaincre ceux et celles qui sont les décisionnaires à l’intérieur de la Ligue nationale et on va continuer à le faire.»

«Je pense qu’il faut considérer que Québecor est en mesure d’offrir bien plus que simplement une vente de billets, a-t-il plaidé. C’est une entreprise médiatique, c’est une entreprise de télécommunications qui est en mesure de multiplier les marchés.»

Cette sortie publique survient au lendemain des commentaires émis par le propriétaire des Bruins de Boston Jeremy Jacobs à l’effet que le marché de Québec était petit et qu’un retour était difficilement imaginable à court ou moyen terme.

«Économiquement, ils ont un handicap, avait dit Jacobs, en marge du bilan annuel de la saison des Bruins, mercredi. Numériquement, ils ont un handicap. Ils n’ont juste pas les chiffres.»