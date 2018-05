Coupe du monde : la France dévoile sa liste des 23 joueurs retenus

Florian Thauvin (Marseille) et Nabil Fekir (Lyon) sont dans la liste des 23 joueurs retenus pour le Mondial-2018 en Russie par Didier Deschamps, qui n'a en revanche pas convoqué jeudi Dimitri Payet (Marseille), blessé la veille en finale de l'Europa League.

En défense, deux joueurs blessés cette saison, Benjamin Mendy (Manchester City) et Djibril Sidibé (Monaco), rétablis, sont bien dans les 23.

Au milieu, on note aussi une petite surprise avec la présence dans les 23 de Steven Nzonzi (Séville), qui pousse Adrien Rabiot (PSG) parmi les onze suppléants.

«Dimitri Payet, c'était un candidat sérieux à un poste dans les 23, il a joué la première demi-heure du match (mercredi soir lors de la défaite de l'OM face à l'Atlético Madrid, 3-0), sa situation s'est aggravée. Les délais de récupération sur ce type de blessure sont de trois semaines, mais comme c'est une blessure musculaire, il y a un risque de nouvelle récidive», a commenté Deschamps en direct dans le 20h00 de TF1.

«À partir de là, les délais qui sont les miens et la liste de 23 que je dois communiquer, malheureusement, pour Dimitri ce n'était pas possible», a ajouté le sélectionneur.

En attaque, Deschamps a évidemment fait confiance à Antoine Griezmann, son joueur vedette auteur d'un doublé contre l'OM mercredi, autour de joueurs comme Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Et n'a une nouvelle fois pas convoqué Karim Benzema.

«Sur Karim Benzema, je sais que vous me posez des questions. J'ai déjà répondu. Il y a deux ans qui se sont écoulés (depuis la fameuse affaire du chantage à la sex-tape), j'ai fait confiance à des joueurs qui ont répondu à ma confiance, je place le groupe au-dessus de tout, je fais des choix pour le bien de l'équipe de France», a commenté Deschamps.

