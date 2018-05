Trevor Bauer désarme les Tigers

Le partant des Indians de Cleveland Trevor Bauer a blanchi l’adversaire pendant huit manches, mercredi, menant les siens vers un gain de 6-0 contre les Tigers à Detroit.

Bauer (3-3) a été intraitable, totalisant 10 retraits sur des prises et allouant seulement quatre coups sûrs. Cody Allen a complété le travail, éventant trois frappeurs en fin de neuvième.

Michael Brantley a récolté trois coups sûrs, incluant un circuit en solo, et croisé le marbre deux fois. Erik Gonzalez a ajouté deux frappes en lieu sûr et produit un point, en plus de toucher la plaque à une occasion.

Cleveland présente une fiche équivalente au seuil de respectabilité, mais demeure au sommet de la section Centrale de la Ligue américaine de baseball.

Le receveur Grayson Greiner a réussi l’unique coup sûr de plus d’un but des Tigers. Ryan Carpenter (0-1) a permis six points, dont cinq mérités, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches.