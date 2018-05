Françoise Abanda se dit victime de discrimination raciale

La joueuse de tennis montréalaise Françoise Abanda a fait une sortie fracassante sur son compte Twitter, mercredi matin, se disant victime de discrimination raciale. Elle a par ailleurs persisté et signé plus tard dans la journée lors d’une conférence de presse téléphonique visant à mettre sa déclaration en contexte.

«C’est un problème de race que j’ai vécu dans ma carrière et qui existe», a-t-elle alors mentionné.

À savoir pourquoi elle ne suscite pas le même engouement qu'Eugenie Bouchard, Abanda avait laissé entendre, en matinée, que c'était pour des raisons raciales et qu'elle était, selon elle, victime de discrimination.

«Je n'aurai jamais le même traitement, car je suis Noire. C'est la vérité», avait-elle plaidé, en réponse à la question d'un abonné.

I will never get the same treatment because I am black. It’s the truth! https://t.co/TicR8OnWo0