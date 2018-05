LNH 360: les vedettes du Lightning se lèvent

Le Lightning de Tampa Bay a défait les Capitals 4-2 dans le troisième match de la finale de l'Est pour obtenir sa première victoire de la série.

La formation floridienne tente de gagner une série après avoir tiré de l'arrière 2-0 pour la deuxième fois de son histoire, elle qui avait accompli l'exploit en 2003 pour vaincre... les Capitals!

Les vedettes du Lightning se lèvent

Victor Hedman (1B, 2A), Steven Stamkos (1B, 1A), Nikita Kucherov (1B, 1A) et Braydon Point (1B, 1A), qui ont tous représenté le Lightning au match des étoiles en compagnie d'Andrei Vasilevskiy (36 arrêts), ont uni leurs efforts sur les quatre buts du Lightning.

Stamkos, qui a marqué dans un troisième match consécutif, a porté sa séquence de rencontres avec au moins un point à six. Il a marqué le 10e but en avantage numérique de sa carrière en séries pour égaler Martin St. Louis au sommet de l'histoire de la concession.

Kucherov a obtenu le 29e but et la 29e aide de sa carrière en séries. Il est le meneur de la LNH pour les buts en séries depuis son arrivée dans la LNH, en 2013-2014. Et seuls Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Ryan Getzlaf ont inscrit plus de points que lui au cours de cette période.

Point a réussi son quatrième match de deux points ou plus des séries et son deuxième de suite. Il vient au troisième rang de l'équipe avec 14 points, dont six buts, lors des présentes séries. De plus, il mène les siens avec 11 points depuis le début du deuxième tour.

Vasilevskiy a porté son dossier à 9-4 lors des séries 2018 avec une moyenne de buts alloués de 2,68 et un taux d'efficacité de ,915. Il s'est démarqué davantage sur la route avec une fiche de 4-1, une moyenne de buts accordés de 1,99 et un taux d'efficacité de ,940.

C'est la suite logique de la saison régulière, où il a terminé au premier rang de la LNH pour les victoires à l'étranger avec 18.

La séquence se poursuit pour Hedman

Hedman a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à huit, égalant la plus longue séquence du genre des présentes séries qui était détenue par Jake Guentzel, des Penguins de Pittsburgh.

C'est seulement la 15e fois dans l'histoire de la LNH qu'un défenseur connaît une telle séquence en séries et la première depuis Larry Murphy, en 1995.

La plus longue séquence du genre pour un défenseur en séries a été établie en 1989 par Al MacInnis, des Flames de Calgary, qui avait produit au moins un point dans 17 matchs consécutifs. Il avait remporté le trophée Conn Smythe.

Pour en revenir à Hedman, il a égalé un sommet personnel avec trois points dans un match de séries. Un seul autre défenseur dans l'histoire du Lightning a réussi un match de trois points et il s'agit d'Eric Brewer, en 2011.