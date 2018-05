Les Braves maintiennent le cap

La recrue Ronald Acuna fils a dénoué l’impasse à l’aide d’un simple poussant Ozzie Albers au marbre en fin de huitième manche, et les Braves ont disposé des Cubs de Chicago au compte de 4-1, mercredi, à Atlanta.

Acuna fils a également marqué une fois, profitant d’un but sur balles soutiré par Tyler Flowers au moment où les coussins étaient tous occupés. Johan Camargo a complété la poussée de trois points lors du dernier tour au bâton des siens en obtenant aussi une passe gratuite. Freddie Freeman a produit l’autre point des gagnants.

Brandon McCarthy a permis un point, cinq frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en six manches, tout en retirant huit adversaires sur des prises. A.J. Minter (2-0) a remporté la décision, tandis qu’Arodys Vizcaino a réalisé son huitième sauvetage en 2018.

Les surprenants Braves occupent le sommet de la section Est de la Ligue nationale de baseball avec un dossier de 26-16.

Chez les perdants, Kris Bryant a amassé trois coups sûrs, en plus d’être à l’origine de l’unique point des Cubs. Tyler Chatwood a accordé un point, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers. Carl Edwards fils (2-1) a subi le revers.