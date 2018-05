Les Blue Jays renvoient l’ascenseur aux Mets

Le lanceur J.A. Happ a excellé pendant sept manches, totalisant 10 retraits au bâton, et les Blue Jays de Toronto ont écrasé les Mets de New York au compte de 12-1, mercredi, au Citi Field.

En dépit de la pluie, la formation ontarienne a rapidement fait oublier la dégelée de 12-2 qu’elle avait encaissée au même endroit la veille.

Happ (5-3) a concédé seulement deux coups sûrs et aucun but sur balles pour freiner une séquence personnelle de deux revers. Il a décoché 101 tirs, dont 74 prises, et a abaissé sa moyenne de points mérités à 4,15.

Les vainqueurs ont claqué trois circuits, Richard Urena réussissant un coup de trois points contre Buddy Baumann en début de neuvième manche. Justin Smoak, qui a produit trois points, a également étendu les bras, tout comme Teoscar Hernandez. Pour sa part, Josh Donaldson a été à l’origine de deux points, en plus de marquer à deux occasions. L’ancien des Mets Curtis Granderson a frappé deux doubles et touché la plaque à autant de reprises.

Par ailleurs, Russell Martin n’a pas participé à la rencontre.

Toronto (22-21) reste au troisième échelon de la section Est de la Ligue américaine de baseball. Les Jays accueilleront les Athletics d’Oakland jeudi pour le début d’une série de quatre parties.

Mince consolation

Dans le camp rival, Brandon Nimmo a expédié un tir du releveur Danny Barnes hors des limites du terrain lors du dernier tour au bâton des siens. Wilmer Flores a amassé deux des quatre coups sûrs de son équipe, qui affiche un dossier de 20-19 cette saison. Phillip Evans a été retiré trois fois au bâton.

Zack Wheeler (2-3) a permis six points, sept frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en quatre manches. Il a éventé sept adversaires.