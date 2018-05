L’attaque sert bien les Cardinals

Le voltigeur Dexter Fowler a frappé deux fois en lieu sûr et produit autant de points, en plus de marquer une fois, et les Cardinals de St. Louis ont défait les Twins du Minnesota au compte de 7-5, mercredi, à Minneapolis.

Tommy Pham a récolté deux coups sûrs, incluant un circuit en solo, tandis que Matt Carpenter a réussi trois frappes fructueuses et poussé un coureur au marbre. Jose Martinez a touché la plaque à deux occasions.

Le partant Miles Mikolas a concédé deux points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers. Jordan Hicks (2-1) a été crédité de la victoire, alors que Bud Norris a signé son neuvième sauvetage de l’année en obtenant les cinq derniers retraits de la rencontre.

Pour les favoris de la foule, Logan Morrison a propulsé un tir hors des limites du terrain. Eddie Rosario a ajouté trois coups sûrs et inscrit un point. Joe Mauer a totalisé deux frappes en lieu sûr et un point produit. Lance Lynn (1-4) a donné trois points en autant de manches.