Laperrière de retour à Québec grâce à Roy

Les Remparts de Québec ont annoncé mardi l'embauche de Martin Laperrière à titre d'entraîneur associé.

L'entraîneur-chef du Blizzard du Séminaire Saint-François, dans le midget AAA, a expliqué le processus rapide qui a mené à son recrutement.

«J'ai contacté l'équipe quand j'ai appris que Philippe Boucher quittait son poste pour montrer mon intérêt, a expliqué Laperrière lors de l'émission Destination Coupe Stanley AM, mercredi.

«C'est là que Patrick Roy m'a dit qu'il était déjà en pourparlers. À ce moment, je lui ai dit que s'il avait besoin d'aide, il pouvait me faire signe. Il m'a recontacté, on a regardé les possibilités et tout s'est fait rapidement.»

Laperrière admet qu'il est revenu dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à titre d'associé seulement parce que c'était Roy.

«J'aimais le poste que j'avais avec le Blizzard et j'avais promis à mon président que je ne quitterais pas si ce n'était pas pour avancer dans ma carrière. Je n'aurais pas quitté si ce n'avait pas été Patrick Roy.»

Lors du point de presse, mardi, Roy a indiqué que Laperrière pourrait fort bien être son successeur.

«Je n'aime pas parler à trop long terme, mais je lui ai demandé si c'était possible que je sois son remplaçant s'il en venait à quitter son poste éventuellement et j'ai apprécié qu'il me fasse confiance», a ajouté Laperrière.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.