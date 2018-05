Karolina Pliskova pète les plombs

La Tchèque Karolina Pliskova, sixième tête de série à Rome, a pété les plombs après sa défaite de 3-6, 6-3, 7-5 face à la grecque Maria Sakkari, mercredi.

Pliskova n'était pas d'accord avec une décision de l'arbitre - et avec raison après la reprise vidéo, qui n'est pas admise sur la terre battue - à la suite d'une balle frappée dans les limites du terrain qui a été appelée hors ligne.

Cet appel de l'arbitre a fait en sorte que l'avantage est allé à Sakkari plutôt qu'à Pliskova alors qu'on était à 40-40, à 5-5, en troisième manche.

Elle s'est alors insurgée de la situation. Puis après sa défaite, elle a refusé de serrer la main de l'arbitre puis a frappé à trois reprises sur sa chaise, faisant un trou dans celle-ci.

Voyez les deux séquences ci-dessous.

The ball was WAY IN and was called out very late! Incredible scene. Neither the umpire and the line judge can show the mark. pic.twitter.com/QMp7y1H8Nd