Jason Hammel toujours sans victoire

Les Rays de Tampa Bay ont inscrit trois points aux dépens du partant Jason Hammel en première manche pour voguer vers une victoire de 5-3 contre les pauvres Royals à Kansas City, mercredi.

Brad Miller a produit le premier point à l’aide d’un roulant à l’avant-champ avant qu’Adeiny Hechavarria ajoute un simple envoyant deux coureurs au marbre. C.J. Cron a claqué un circuit en solo à la troisième reprise et a marqué trois fois.

Le partant Jake Faria a concédé trois points, quatre frappes en lieu sûr et autant de buts sur balles en quatre manches et un tiers. Matt Andriese (1-1) a savouré le triomphe, tandis qu’Alex Colome a réussi son neuvième sauvetage de la campagne.

Le voltigeur Jon Jay a totalisé trois coups sûrs et touché la plaque à une occasion. Hammel (0-5) n’a toujours pas gagné en 2018, lui qui a donné cinq points et 10 coups sûrs en six tours au bâton. Les Royals présentent une fiche de 13-30.