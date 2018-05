Erik Bazinyan veut remettre sa carrière sur les rails

Dans 10 jours, Erik Bazinyan va livrer son 19e combat professionnel.

Le boxeur de 22 ans tente de remettre sa carrière sur les rails après avoir traversé des moments difficiles.

En janvier, il a atterri dans le gymnase de Stéphan Larouche. Il avait décidé de quitter Rixa Promotions et son entraîneur des dernières années, Howard Grant. Il vivait un énorme stress et sa santé en avait pris un coup.

Le boxeur de 22 ans pesait 208 livres alors qu'il évolue chez les 168 livres. Quatre mois plus tard, le boxeur de 22 ans a fondu comme neige au soleil.



«Je suis maintenant dans une forme que je n'ai jamais été dans ma vie. Je suis à quatre livres de mon poids pour la semaine prochaine.»

«Dans un mauvais état»

Le préparateur physique Jarek Kulesha l'a remis sur les rails. Ça été long, mais il s'est assuré d'y aller une étape à la fois.



«Il est venu dans un mauvais état physique et psychologique et peu importe les raisons et on devait travailler progressivement pour qu'il puisse commencer l'entraînement.»



Bazinyan a mis un mois avant de pouvoir s'entraîner avec les autres boxeurs du groupe Eye of the Tiger Management. Chacun profite de ces entraînements pour se pousser mutuellement.



«J’ai vu un champion. Erik je le connais depuis longtemps et c'est un gars qui vient faire la job. Il a retrouvé la passion et il aime pousser ses limites. C'est un vrai» a dit Lemieux.

Falliga : un boxeur d’expérience



Le 26 mai prochain, il va se battre en sous-carte du duel opposant David Lemieux à Karim Achour.

Il affrontera l'Argentin Alejandro Gustavo Falliga (30-12-5, 16 K.-O.).

«Je me bats contre un boxeur qui a de l'expérience et je suis prêt je suis encore jeune...je suis relaxe, mais je suis sérieux pour ce combat.»



Son nouveau promoteur Camille Estephan aime la façon dont son protégé progresse.

«Quatre mois, ce n'est pas long il faut lui donner le temps, mais il ne faut pas le ralentir dans sa progression, mais l'important c'est qu'il soit actif.»



Si tout se passe bien le 26 mai, Bazinyan va aussi se battre sur la carte du 23 juin au casino de Montréal.

Beaucoup d'action pour le boxeur qui va devenir papa pour la première fois dans trois semaines.