Byfuglien et Fleury divertissent le T-Mobile Arena

À la suite d’une escarmouche près de l’enclave du gardien de but des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury lors du deuxième engagement, la foule du T-Mobile Arena ont assisté à plusieurs séquences loufoques.

En effet, le défenseur des Jets de Winnipeg, Dustin Byfuglien, a répété un exploit qu’il avait réalisé lors de la dernière ronde des séries éliminatoires face aux Predators de Nashville.

Le colosse de six pieds et de 260 livres a agrippé les deux joueurs des Golden Knights Tomas Nosek et Colin Miller et les a trainé sur la glace pendant quelques secondes.

Par la suite, au tour de Marc-André Fleury de s’en mêler. Il y va d’un geste assez particulier à l’endroit du capitaine de la formation adverse, Blake Wheeler.

À voir dans la vidéo ci-dessus.