Bartolo Colon ajoute une victoire à sa fiche

Appuyés par le bon travail du lanceur Bartolo Colon, les Rangers du Texas ont inscrit tous leurs points au cours de leurs deux derniers tours au bâton pour l’emporter 5-1 contre les Mariners à Seattle, mercredi.

Delino DeShields fils a produit deux points au moyen d’un double en huitième manche et d’un but sur balles avec les coussins tous occupés en neuvième. Isiah Kiner-Falefa a totalisé deux coups sûrs et marqué autant de fois.

Quant à Colon (2-1), qui revendique 242 victoires en carrière dans les grandes ligues, il a blanchi l’adversaire pendant sept manches et deux tiers. Le droitier a concédé quatre coups sûrs.

Kyle Seager a permis aux perdants d’éviter le jeu blanc en claquant un circuit aux dépens de Keone Kela lors du dernier tour au bâton des siens. Le partant Christian Bergman a excellé durant sept manches, allouant deux points et disposant de cinq rivaux sur des prises. James Pazos (1-1) a subi la défaite.