Vasek Pospisil peine mais l’emporte

Le Canadien Vasek Pospisil a difficilement vaincu l’Australien Maverick Banes en trois manches de 6-7 (2), 6-1 et 7-5, mardi, dans un match de premier tour du tournoi Challenger de Busan, en Corée du Sud.

Le troisième favori de la compétition et 78e joueur mondial a eu besoin de 2 h 29 min pour venir à bout de son rival issu des qualifications. Il a claqué 11 as, comparativement à trois pour Banes. Ce dernier, 350e de l’ATP, a commis neuf doubles fautes et a concédé son service à quatre occasions.

Pospisil en découdra avec un autre représentant australien, Max Purcell, à l’étape suivante. Celui-ci détient la 218e place du circuit.

Schnur craque, Polansky continue

Pour sa part, Brayden Schnur a subi une défaite de 6-2, 2-6 et 6-1 aux mains de l’Américain Mackenzie McDonald dans un autre duel de premier tour du même événement.

Le natif de Pickering en Ontario a rendu les armes après une bataille de près de deux heures contre la sixième tête de série. McDonald, 110e de la planète, a réussi cinq bris en 17 chances face à Schnur, 231e. Le gagnant a enlevé 91 des 164 points disputés.

Par ailleurs, au premier tour du tournoi Challenger de Bordeaux, le Canadien Peter Polansky a défait le Brésilien Thiago Monteiro en deux sets identiques de 6-4.

Le vainqueur a totalisé sept as pour surprendre le septième favori et 114e joueur du circuit. Monteiro n’a pas aidé sa cause avec quatre doubles fautes et il a concédé deux bris.

Polansky, qui se trouve au 126e échelon mondial, se mesurera au Français Grégoire Barrère, 241e, lors de sa prochaine rencontre.