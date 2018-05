Sebastian Aho bat un record de Saku Koivu

L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Sebastian Aho a réalisé un tour du chapeau pour permettre à la Finlande de disposer des États-Unis au compte de 6-2, mardi, dans un match du tour préliminaire du Championnat du monde de hockey présenté à Herning, au Danemark.

Les Scandinaves ont conclu au sommet du groupe B et croiseront le fer avec la Suisse en quart de finale.

Aho a totalisé 17 points, dont neuf buts, pour surpasser le record national établi par Saku Koivu et Petri Kontiola pour le plus grand nombre de points durant un Mondial. Mikko Rantanen, Kasperi Kapanen et Marko Anttila ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Pour les perdants, qui se mesureront aux Tchèques lors de leur première rencontre éliminatoire, Patrick Kane et Derek Ryan ont touché la cible. Les Américains ont décoché 37 tirs vers Harri Sateri, tandis que le gardien Keith Kinkaid a effectué 30 arrêts.

La France peut oublier les quarts de finale

L’équipe française a subi l’élimination au Championnat du monde de hockey, mardi, s’inclinant 5-1 devant la Suisse lors de son dernier match du tour préliminaire disputé à Copenhague.

De son côté, la formation helvète a conclu au quatrième rang du groupe A et affrontera la Finlande en quart.

Enzo Corvi a obtenu un but et une mention d’aide pour les gagnants. Kevin Fiala, Gregory Hoffmann et Simon Moser ont aussi compté. Mirco Muller a totalisé deux aides contre une pour Timo Meier et Nino Niederreiter. Leonardo Genoni a effectué 19 arrêts.

Guillaume Leclerc a permis aux représentants de l’Hexagone d’éviter le blanchissage en troisième période. Florian Hardy a repoussé 29 rondelles. La France devait l'emporter en temps réglementaire et espérer un revers en temps régulier de la Slovaquie contre le Bélarus pour accéder à la phase éliminatoire.