Quatre ans de plus pour Cam Russell

Les Mooseheads de Halifax ont accordé une prolongation de contrat de quatre ans à leur directeur général Cam Russell, mardi.

Cinquième DG de l’histoire de l’équipe, le natif de Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse, occupe son poste depuis 10 ans. Il a également agi comme entraîneur-chef, mais a délaissé cette fonction tôt en 2010-2011. Russell a mené les Mooseheads vers la conquête de la Coupe Memorial en 2013.

«Je suis reconnaissant de la confiance que [le propriétaire majoritaire et président] Bobby Smith montre à mon égard et je suis enthousiaste quant à la direction empruntée par notre organisation, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je suis fier de ce que nous avons bâti collectivement et j’envisage avec optimisme les prochains défis.»

Halifax a conclu la dernière campagne au quatrième rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 93 points. Le club a été balayé en quatre matchs par les Islanders de Charlottetown au deuxième tour éliminatoire.