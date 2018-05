Marco Donadel de retour, Victor Cabrera sur la liste des blessés

L'Impact de Montréal a annoncé mardi que le milieu de terrain Marco Donadel allait réintégrer le groupe de joueurs, tandis que le nom du défenseur central Victor Cabrera serait placé sur la liste des blessés.

En avril, l’entraîneur-chef Rémi Garde expliquait que Donadel raterait de l’action alors qu’il était incommodé par une blessure à un fessier.

Victor Cabrera will be added to the disabled list as Marco Donadel will reintegrate into the group.#IMFC