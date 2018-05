LNH 360: du grand Marchessault!

Peu après le seul but des Jets de Winnipeg, lundi soir, Jonathan Marchessault a inscrit son deuxième filet de la rencontre pour mener les Golden Knights de Vegas à une victoire de 3-1 dans le deuxième match de la finale de l'Ouest.

Le prochain match sera important puisque 81,4% des équipes ayant remporté le troisième affrontement d'une finale d'association égale 1-1 ont éventuellement gagné la série.

Marchessault, qui a amassé un sommet personnel de 75 points en saison régulière, mène tous les joueurs des siens en séries avec 15 points, dont six buts. Il est devenu le 10e joueur dans l'histoire de la LNH à récolter au moins 15 points lors de la première présence de sa formation en séries éliminatoires.

Marchessault est maintenant à quatre buts de Dave Lowry, qui détient le record pour le plus grand nombre de buts inscrits dans une équipe qui en est à sa première présence en séries, soit avec les Panthers de la Floride en 1996.

Reilly Smith a obtenu une aide sur chaque but de Marchessault pour porter sa fiche à un but et 13 aides lors des présentes séries. Il a ainsi égalé le record pour le plus grand nombre d'aides récoltées par un joueur d'une équipe qui en est à ses premières séries, détenu par Igor Larionov avec les Sharks de San Jose en 1994.

Marc-André Fleury, qui a stoppé 30 lancers, a obtenu la 71e victoire de sa carrière en séries pour égaler Jacques Plante au 9e rang dans l'histoire. Il a porté sa fiche à 35-17 en séries dans les matchs qui suivent une défaite. Le Québécois présente une moyenne de buts alloués de 1,68 et un taux d'efficacité de ,945 lors des présentes séries, des sommets.

Fleury a passé 60 minutes sur la glace lundi, portant ainsi son total de minutes à 7658 en séries. Il a dépassé Chris Osgood (7650) et Billy Smith (7637) au 8e rang dans l'histoire de la LNH.