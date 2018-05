L’humiliation est complète pour le Bélarus

L’équipe du Bélarus a été incapable d’obtenir un seul point durant le Championnat du monde de hockey, s’inclinant 7-4 devant la Slovaquie à son dernier match du tour préliminaire, mardi, à Copenhague.

Ayant congédié son entraîneur-chef Dave Lewis après trois revers d’entrée de jeu, la fédération de hockey bélarusse a vu son équipe subir quatre autres échecs en temps réglementaire pour évidemment être reléguée à la division IA. La Corée du Sud est l’autre pays qui a subi un sort identique au terme du Mondial.

Pour les Slovaques, exclus des quarts de finale, Martin Bakos et Tomas Jurco se sont illustrés avec deux buts et une mention d’aide chacun. Marek Hovorka a brisé l’égalité de 4-4 avec environ cinq minutes à écouler. Marek Daloga et Michal Kristof ont aussi compté. Marek Ciliak a effectué 20 arrêts. Les vainqueurs ont marqué cinq fois en troisième période.

Charles Linglet, Alexander Kitarov, Pavel Vorobei et Yevgeni Kovyrshin ont répliqué pour les perdants. Vitali Trus a bloqué 39 tirs.