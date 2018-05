Les Twins l’emportent sur les Cards

Bobby Wilson a claqué un circuit de deux points, mardi soir, à Minneapolis, pour mener les Twins du Minnesota vers un gain de 4-1 aux dépens des Cardinals de St. Louis.

Wilson a réussi sa première longue balle de la saison alors que Byron Buxton était sur les sentiers. Précédemment, ce dernier avait permis à Logan Morrison de marquer sur un simple.

Les Cards avaient pris les devants dans la rencontre en troisième manche grâce à un simple productif de Carson Kelly. Eduardo Escobar a permis aux Twins d’égaler la marque en sixième lui aussi à l’aide d’un simple.

José Berríos (4-4) a connu tout un match au monticule pour les Twins. Le lanceur droitier n’a alloué qu’un point, deux coups sûrs et un but sur balles en sept manches et un tiers en plus de retirer 10 frappeurs sur des prises. Fernando Rodney a assuré le sauvetage.

La défaite est allée à la fiche de Brett Cecil (0-1), qui a donné un point sur un coup sûr en un tiers de manche.